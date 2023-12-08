В головах усе стабільно: полонений армії РФ розповів, навіщо прийшов до України (відео)

Окупант бідкається, що в Україні "постійно почувається 200-м".
Російський військовий 53 років з Архангельська, якого ЗСУ взяли в полон, розповів мету свого перебування в Україні. Нічого нового, стара пісня про "захист українського народу".
Про це пише журналіст Юрій Бутусов.
Що відомо про окупанта
Валерій Закалупін із позивним "Племінник" сидів у в'язниці за згвалтування, дали майже 9 років. Втім, це був зовсім не перший прецедент, акцентує журналіст, а п'ята "ходка". Там і підписав контракт на службу в російській армії – 200-й мотострілецькій бригаді 14-го армійського корпусу берегових військ Північного флоту РФ.
"Я ж старенький уже. Потрапив у полон першого ж дня. Мене тримають двоє українців і питають: ти навіщо сюди прийшов? Я говорю, захищати. Кого боронити? Народ України. Це ми його від вас захищаємо, а ти на сюди прийшов? Відчуваю себе 200-м постійно...", – поділився "нещасний".
Невдовзі буде два роки, як триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Росіянам так і не вистачило цього часу, щоб усвідомити: їх сюди ніхто не кликав, дружити з ними ніхто не хоче і шансу вижити тим, хто вбиває українців, ніхто не дасть. Єдиний шлях врятувати своє життя – добровільно здаватися в полон до ЗСУ.
Раніше окупант поділився враженнями від обстрілу ЗСУ.
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