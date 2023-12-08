В головах усе стабільно: полонений армії РФ розповів, навіщо прийшов до України (відео)

Російський військовий 53 років з Архангельська, якого ЗСУ взяли в полон, розповів мету свого перебування в Україні. Нічого нового, стара пісня про "захист українського народу".

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Російський полонений розповів, навіщо прийшов до України

Що відомо про окупанта

Валерій Закалупін із позивним "Племінник" сидів у в'язниці за згвалтування, дали майже 9 років. Втім, це був зовсім не перший прецедент, акцентує журналіст, а п'ята "ходка". Там і підписав контракт на службу в російській армії – 200-й мотострілецькій бригаді 14-го армійського корпусу берегових військ Північного флоту РФ.

"Я ж старенький уже. Потрапив у полон першого ж дня. Мене тримають двоє українців і питають: ти навіщо сюди прийшов? Я говорю, захищати. Кого боронити? Народ України. Це ми його від вас захищаємо, а ти на сюди прийшов? Відчуваю себе 200-м постійно...", – поділився "нещасний".

Невдовзі буде два роки, як триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Росіянам так і не вистачило цього часу, щоб усвідомити: їх сюди ніхто не кликав, дружити з ними ніхто не хоче і шансу вижити тим, хто вбиває українців, ніхто не дасть. Єдиний шлях врятувати своє життя – добровільно здаватися в полон до ЗСУ.

Раніше окупант поділився враженнями від обстрілу ЗСУ.

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