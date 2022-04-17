"В голові дірка, лежить і смикається": окупант розповів, як росіяни впритул розстрілюють українок

Загарбники холоднокровно вбивають мирних людей.

З’явлилися нові свідчення звірств окупантів щодо мирного населення України.

СБУ перехопила розмову загарбника, який розповів, як його товариші по зброї жорстоко вбивають українок.

"Рашисти зізнаються, що впритул розстрілюють українських жінок. Роблять це з особливим цинізмом, випускаючи по декілька куль навіть в бездиханні тіла своїх жертв", - розповіли в Службі безпеки України.

На перехопленій розмові чоловік, мобілізований росіянами з так званої ЛНР, розповідає дружині про жорстоке вбивство його колегами українки: "…там баба лежить якась, …башка прострелена, лежить, смикається. В голові дірка… Покликали ще раз, він ще раз вистрілив, вона ще лежить-смикається, він ще раз вистрілив… Все, кажу, їй пи*да".

Як з’ясувалося, єдиною провиною жінки було те, що "…у неї, типу, брат в "Азові", і вона почала х*йню якусь пороти".

"Вояка нібито обурюється поведінкою своїх співслуживців, але жодним чином не завадив цьому військовому злочину. Лише порадив хоч закопати вбиту. Ось як насправді виглядає російське "освобождение"! Ми звільнимо нашу землю від цієї нечисті. А нелюди будуть покарані!", - підсумували в СБУ.

Читайте також: