В горах біля українського кордону замерз ухилянт: фото

На кордоні з Україною виявили тіла двох загиблих чоловіків.

У Румунії зафіксували два трагічних випадки. На кордоні з Україною виявили тіла двох загиблих чоловіків.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України у Telegram.

"У горах загинув українець, який незаконно перетнув кордон. Його тіло знайшли за 200 метрів від кордону. Причиною смерті стало переохолодження. Його супутників врятували під час складної 22-годинної операції. Дві групи рятувальників піднімалися за ними на гору, бо через негоду авіацію неможливо було застосувати", – йдеться у повідомленні.

Супутників загиблого хлопця вдалося врятувати під час складної 22-годинної операції / Фото: Держприкордонслужба України / Фото: Держприкордонслужба України

Ще одне тіло виявили в річці Тиса поблизу румунського населеного пункту Кимпулунг-ла-Тіса, зазначили у Держприкордонслужбі.

Обставини та особа загиблого з’ясовуються.

"Звертаємо увагу громадян на небезпеку та застерігаємо від спроб незаконного перетину кордону", – зауважили прикордонники.

Нагадаємо, чоловік на кордоні раптово "зцілився" від серйозної вади.

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