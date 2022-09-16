В Горлівці практично не залишилось чоловіків через "мобілізацію", яку проводять рашисти - розвідка

Окупанти хочуть "мобілізувати" до своїх лав 6 тисяч чоловіків у Горлівці. Через це у місті інтенсивно шукають чоловіків і проводять облави на ринку, в магазинах та на автозаправках.

В тимчасово окупованому місті Горлівка Донецької області через "мобілізацію" до російського війська, практично не залишилось чоловіків. Раніше "мобілізовані" місцеві жителі не виходять на зв'язок вже майже тиждень, а ще частина цивільних чоловіків вийхала з міста.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Райвійськкоматам тимчасово окупованої Горлівки у взаємодії з силовими структурами окупантів поставлено завдання "мобілізувати" 6000 місцевих мешканців. В місті проводиться розшук чоловіків призовного віку. Тривають облави на Центральному ринку, місцях громадського відвідування, магазинах, ТЦ, АЗС тощо", - йдеться у повідомленні.

У розвідці кажуть, що через попередні "призовні кампанії" та втечу великої кількості чоловіків з міста, окупанти не можуть набрати достатню кількість людей під "мобілізацію".

"Натомість, ці заходи суттєво збільшують соціальну напругу – на сьогодні в Горлівці залишились виключно жінки, діти та люди похилого віку", - йдеться у повідомленні.

ЗА даними ГУР, чоловіки з Горлівки, яких раніше "мобілізували" до складу 9-го окремого полку морської піхоти 1-го армійського корпусу окупаційних військ, не виходять на зв’язок з 11 вересня. Відомо, що перед цим вони перебували в окупованих районах Херсонської області та відмовились брати участь у бойових діях.

"Остання інформація, яка надходила від них: російські командири погрожували всіх "відмовників" відправити на передову без зброї", - кажуть розвідники.

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