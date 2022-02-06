В господарстві знадобиться: у Мелітополі чоловік поцупив з магазину апарат для зчитування штрихкодів

В господарстві знадобиться: у Мелітополі чоловік поцупив з магазину апарат для зчитування штрихкодів

За словами чоловіка, він сплутав його з телефоном.

У Мелітополі судили чоловіка, який вкрав з магазину популярної мережі апарат для зчитування штрихкодів. За це він отримав рік покарання з іспитовим терміном.

Про це повідомляє "РІА-Мелітополь".

Так, місцевого жителя Мелітополя звинуватили у крадіжці (ст. 185 КК України). Чоловік скоїв крадіжку марного для себе девайса, прийнявши його за мобільний телефон.

Згідно з матеріаламисуду у вересні минулого року він перебував у магазині "Аврора", де поцупив термінал збору даних марки, вартістю 19 тисяч 700 гривень, після чого з місця події втік.

На суді чоловік свою провину визнав і зізнався, що термінал для зчитування штрихкодів вкрав випадково, бо подумав, що то телефон.

Коли він йшов додому з вкраденим, його зупинили співробітники поліції та вилучили в нього викрадене майно.

Суддя взяв до уваги, що раніше обвинувачений не був судимий і ніколи не мав проблем із законом, а також має інвалідність, призначив йому покарання у вигляді 1 року обмеження волі, з відстрочкою виконання покарання на той же термін.

Нагадаємо, що в Англії чоловік, який порізав собі руку, коли намагався вбити свою дружину восьмидюймовим кухонним ножем, отримає 17 500 фунтів стерлінгів після того, як подав до суду на медзаклад за "злочинну недбалість" під час лікування його ран.

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