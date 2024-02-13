В ГУР неоднозначно прокоментували пожежу на заводі МіГів у Москві

У ГУР Міноборони України прокоментували інцидент з московським заводом МіГів, який спалахнув 13 лютого.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів про пожежу на заводі російських літаків МіГ у Москві. За його словами, підприємство має відношення до здатності РФ вести війну війни проти України.

Про це Юсов сказав в ефірі телемарафону.

"Завод і ці приміщення вочевидь задіяні і мають безпосереднє відношення до постачання комплектуючих до Військово-космічних сил держави-агресора. Що стосуються наслідків, а також продовження цих інцидентів, то інформація збирається, уточнюється", - сказав він.

Пожежа на заводі МіГ у Москві / Скриншот

Юсов не виключив можливої причетності до інцидентів як місцевих сил спротиву в Росії, так і "друзів України".

"На території Росії часто важко відрізнити, що стало наслідком деградації ВПК, адміністрування в цілому інфраструктури, що стало наслідком порушень правил пожежної безпеки, а що стало наслідком відчайдушної боротьби або місцевих сил спротиву, або друзів України, які звичайно працюють і в глибокому тилу", - сказав представник ГУР.

Нагадаємо, у вівторок, 13 лютого, в Росії загорівся завод, на якому виробляють літаки МіГ. Згодом у Мережі з’явилося відео пожежі. В МНС Росії заявили, що ліквідовано начебто "відкрите горіння сміття", не згадавши при цьому про завод МіГ. Однак покрівля продовжує тліти.

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