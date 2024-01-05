В ГУР прокоментували статтю The Telegraph про новий наступ Росії на Харків

Українська розвідка не підтверджує інформацію джерел видання The Telegraph про те, що російська окупаційна армія готує новий наступ на Харків вже 15 січня.

Про це у коментарі "РБК-Україна" заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк.

Втім, представник розвідки все ж розповідає, що певне накопичення сил ворог все ж здійснює.

"ГУР фіксує певне накопичення сил та засобів ворога на Куп'янському напрямку. Це потенційно може свідчити про те, що окупанти мають намір активізувати наступальні дії саме на цій ділянці фронту. Водночас ми не можемо говорити, що росіяни готують цей наступ саме на 15 січня", - наголосив Черняк.

За його словами, усі спроби окупаційних військ реалізувати якісь операції стратегічного чи оперативного рівня досі не мали успіхів.

Наступ на Харків 2024: реакція ОВА на статтю

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, коментуючи інформацію про те, що РФ готує повторний наступ на Харків, каже - наразі концентрації військових підрозділів росіян на кордоні не зафіксовано.

"Для того, щоб говорити про будь-який наступ чи плани ворога, він має сконцентрувати свої військові підрозділи в тому чи іншому напрямку. Наразі такої концентрації немає. Проте, ситуація може змінюватися щохвилини і ми, звичайно, уважно стежимо за цим", - наголошує очільник ОВА.

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