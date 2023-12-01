В ГУР розповіли, чи можна було уникнути повномасштабної війни з РФ

Питання російської війни в Україні було вирішене давно: як тільки наша країна кинула виклик імперії і заявила, що хоче бути незалежною державою.

Таку думку в ефірі програми "БАЗА №2" на "Радіо Байрактар" висловив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов

"Це відбулося не 2014 року і не 1991-го, а значно раніше. Питання війни власне було вирішено. Вона давно ведеться. Зараз, я дуже сподіваюсь, що це вже фінальна розв'язка, і після неї ми будемо рухатись вільно без російських гир на ногах", - наголосив він.

Юсов зауважує, якщо ж говорити про повномасштабну війну, що розпочалася 24 лютого 2022-го, то це питання не лише до України, а "до всього світу, до архітектури безпеки".

"Як сталося, що в 21 столітті сформувалася така диктатура і такий режим, який нападає на різні держави, анексує частини територій, не визнає суверенітет (йдеться тільки про Україну), знищує власних громадян, запроваджує диктатуру. \Конфлікт цей екзистенційний, тут нічого нового. Не було такого, що до 24 лютого був якийсь миролюбний сусід, який просто хотів дружити, торгувати, а потім щось зіпсувалося. Ні, - це вбивці, це орда, це вороги, які такими були десятки і десятки років. Як можна було уникнути цієї війни? Просто відмовитись від права на існування", - наголосив Андрій Юсов.

Нагадаємо, видання The Economist опублікувало матеріал про те, що в російського диктатора Володимира Путіна вперше з'явився шанс на перемогу у війні. Причина, через яку перемога Путіна можлива, полягає в тому, що перемога залежить від витривалості, а не від захоплення території, оскільки жодна армія не в змозі витіснити іншу з землі, яку вони в цей час контролюють.

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