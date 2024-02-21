В ГУР України назвали три сильні сторони російських окупантів: на що треба звернути увагу

У російських окупантів є три сильні сторони, які вони використовують. Зокрема, потужний мобілізаційний ресурс та демобілізація бійців.

Про це в інтерв’ю “Інтерфаксу” розповів заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький.

За його словами, одна з основних сильних сторін окупантів - потужний мобілізаційний ресурс. У них немає браку людей для участі у війні. Це пов'язано насамперед з фінансовою стороною.

“Фінансовий мотив залишається основним, особливо в регіонах з поганою економікою, малою кількістю робочих місць та низькими зарплатами. Пакет соціальної допомоги, який РФ прийняла, є дуже потужний. Серед іншого, він включає високу заробітну плату, особливо якщо військовослужбовець виконує завдання на лінії фронту, одноразову допомогу від міністерства оборони та від місцевої влади, також значні пільги в кредитуванні. Крім того, важливий фактор - кримінальна відповідальність за ухилення від військового обліку, за дезертирство, за здачу в полон. Я вже не говорю про шпигунство і решту”, - розповів Вадим Скібіцький.

Окрім цього, у росіян є можливість відводити війська в резерв для поповнення втрат і на відпочинок, і також переміщувати або робити перегрупування військ з одного напрямку на інший - це друга їхня сильна сторона.

“Для прикладу приведу Авдіївку. Вони знімали війська з Лиманського, Куп’янського напрямків і кидали на Авдіївку. Тобто росіяни можуть кидати резерви на найбільш критичні з їхньої точки зору напрямки. І переміщення військ, перегрупування вони весь час відпрацьовували під час проведення стратегічних навчань в РФ, під час проведення інших заходів оперативної боєпідготовки”, - підкреслив Скібіцький.

І третя сильна сторона - це авіація і панування в повітрі, бо кожного дня противник застосовує авіаційні бомби.

“Наприклад, найбільше ми нарахували за один день по Авдіївці було випущено 75 авіаційних бомб, 500 кілограмів. Крім того, ви бачите, що кожного дня є нанесення ударів тими ж ракетами Х-31, Х-59, керованими ракетами по нашим об'єктам. Насамперед, росіяни намагаються зараз знищити нашу систему протиповітряної оборони, нашу авіацію, яка несе озброєння, і знищити нашу аеродромну мережу, щоб ми не могли використовувати свою авіацію. Це сильна сторона, яка на сьогоднішній день дуже суттєво впливає на поле бою, на ведення бойових дій”, - наголосив заступник начальника ГУР МО.

Він також підкреслив, що у окупантів є і слабкі сторони. Проте називати їх не можна, оскільки тоді росіяни їх зрозуміють і зможуть їх нейтралізувати.

“Але у них багато слабких сторін. Вони пов'язані як із адміністративними питаннями по управлінню збройних сил, так і з технікою і озброєнням”, - додав Скібіцький.

Нагадаємо, що після "м'ясних штурмів" Авдіївки госпіталь у Севастополі забитий пораненими, а тіла везуть КамАЗами.

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