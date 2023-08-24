В ГУР відреагували на авіакатастрофу літака з Пригожиним: "Ліквідація низки осіб"

Аварія літака навряд чи може бути випадковою.

Катастрофу літака, в які загинув власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, навряд чи може назвати випадковою аварією.

Про це заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов, повідомляє канал "Ми – Україна".

"Якщо ми говоримо про державу, яка відбулася, цивілізовану, якщо там є заколот із порушенням закону, це вирішується через суди й розслідування. Якщо ми говоримо про мафію і банду, то там є якісь поняття, можуть "замовити". Якщо це failed state, то такі методи ми бачимо", - висловився він.

За словами Юсова, інцидент з літаком, на борту якого було керівництво "Вагнера" матиме наслідки для країни-агресорки Росії. Адже всередині керівництва РФ давно триває боротьба.

"Їдять одне одного вони давно вже, тільки готують по-різному. Когось варять на повільному вогні, когось смажать швидко, а когось їдять сирим, просто солять. Насправді припускати ймовірність якоїсь випадкової аварії може хіба що російська пропаганда. Зрозуміло, що це навмисний терористичний акт: або ураження ззовні, або всередині. Це ліквідація низки осіб", – сказав Юсов.

Представник української розвідки зауважує, що смерть Євгена Пригожина потребує ретельної перевірки. Втім, його загибель - це цілком імовірний сценарій.

"Росія – велика за територією держава, і лише одна структура – ПВК "Вагнер" – не спричинить дуже швидких руйнувань. Але це може розпочати чергові процеси. Для режиму Путіна це чергові речі, які підмивають підвалини існування цього режиму", – сказав Юсов.

Як повідомлялося, увечері, 23 серпня, стало відомо, що в РФ розбився літак з Євгеном Пригожиним на борту. Російські пропагадистські телеграм-канали припускають, що літак ватажка "Вагнера" збили російські засоби ППО

Читайте також: