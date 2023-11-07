В ГУР заінтригували заявою після влучання у російський ракетоносій "Аскольд"

У Головному управлінні розвідки кажуть, що пошкодження російського ракетоносія "Аскольд" є "плановою роботою" Сил оборони України.

Представник ГУР Андрій Юсов підтвердив, що влучання по російському судні "Аскольд" є роботою українських захисників і заявив, що таких новин ставатиме все більше.

Про це він сказав 7 листопада в ефірі телемарафону.

"Насамперед, це вже такі новини не унікальні. Регулярно продовжується планова робота Сил безпеки і оборони і відпрацьовується військові об’єкти противника на окупованих територіях. І в Криму "бавовна" лунає все частіше, і так і буде. "Аскольд" – чудова назва історична, так, але мова йде про військовий корабель загарбників, про носій "Калібрів"... Тому знищення кожного такого об’єкта – це дуже добрі новини. І переконаний, що їх буде більше", - сказав Юсов.

Нагадаємо, Збройні сили України 4 листопада завдали ракетного удару по суднобудівному заводу "Залив" у Керчі. Внаслідок атаки було пошкоджено судно-ракетоносій "Аскольд".

В Мережі вже з’явилися фото та відео успішної атаки.

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