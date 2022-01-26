В Харківській області водій позашляховика намагався проскочити, але в’їхав у фуру

В Харківській області водій позашляховика намагався проскочити, але в’їхав у фуру

Пасажири позашляховика отримали травми, а водій загинув

Смертельна аварія на Харківщині - на київській трасі поблизу селища Коротич зіткнулися вантажівка та позашляховик.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

За словами свідків, з кермуванням не впорався водій авто, він виїхав на зустрічну, де одна за одною їхали дві вантажівки. На швидкості позашляховик зіткнувся з першим ваговозом, від удару уламки авто розлетілися на десятки метрів. Водій фури, що їхав слідом, намагався уникнути аварії, викрутив кермо і вилетів у кювет.

Водії вантажівок відбулися переляком, а ось водій позашляховика загинув на місці. З ним у салоні були ще троє пасажирів - в них незначні травми.

В поліції чекають на результати експертизи, не виключають: він міг бути п’яним.

Смертельна ДТП: у Харківській області зіткнулися вантажівка й позашляховик

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