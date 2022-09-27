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В Харківській ОВА підтвердили звільнення ЗСУ ще одного населеного пункту в області

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В Харківській ОВА підтвердили звільнення ЗСУ ще одного населеного пункту в області

Генштаб ЗСУ

На Харківщині звільнено від окупантів ще один населений пункт.

Збройні сили України відбили у окупантів Куп’янськ-Вузловий.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, селище було звільнено в результаті успішної контрнаступальної операції.

Синєгубов зазначив, що зараз під контролем російських окупантів перебувають 6% території області, але після успішної операції ЗСУ цих відсотків стало менше.

Зазначимо, що  Куп’янськ-Вузловий окупати захопили у перший день вторгення, а оскільки там розташована залізнична станція, то залізницею перекидали боєприпаси з Бєлгорода.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 21 вересня заявив, що Росія протистоїть колективному Заходу, тому для захисту, за словами диктатора, необхідно провести часткову мобілізацію.

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