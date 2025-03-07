В Харкові різко зросла кількість постраждалих від російської атаки

В ОВА заявили, що росіяни вдарили по Харкову ракетою "Іскандер".

У п'ятницю, 7 березня, російські війська завдали удару по Харкову. Відомо про щонайменше вісьмох постраждалих.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

За інформацією ОВА, росіяни вдарили по Харкову ракетою "Іскандер". Повідомлялося, що внаслідок атаки пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, що спричинило перебої з теплопостачанням у восьми багатоквартирних будинках – без опалення залишилися 670 абонентів.

В ОВА додали, що вибух викликав масштабні займання: згоріли п’ять автомобілів і десять гаражів, вогонь також охопив одну з квартир. У приватному секторі пошкоджено понад 30 будинків.

Нагадаємо, росіяни вдарили по об'єктах "Нафтогазу".

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