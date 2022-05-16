В Харкові запускають транспорт та готуються до нового опалювального сезону

В Харкові запускають транспорт та готуються до нового опалювального сезону

У Харкові готуються запустити наземний транспорт та ремонтують пошкоджені комунікації.

Вже незабаром містом курсуватимуть автобуси та трамваї.

Про те, як живе Харків зараз, зібрав ТСН.ua.

Часткове відновлення руху трамваїв та автобусів та тролейбусів

Рішення про затвердження тимчасові транспортної схеми міста Харква на період воєнного стану було прийняте 14 травня, на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради.

Як повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, на кожній зупинці має висіти оголошення з інтревалом та часом руху наземного транспорту для комфорту містян.

Заступник міського голови з питань інфраструктури міста Євгеній Водовозов зазначив, що маршрути розробляли, враховуючи території, де транспорт може безперешкодно курсувати та руйнуванням інфраструктури електротранспорта. За його словами, надана схема буде коригуватися. Як тільки у місті проведуть відновлювальні роботи - запустять додаткові маршрути.

З понеділка, 16 травня, у місті Харкові частково відновився рух трамваїв та автобусів.

Рішення про затвердження транспортної схеми міста Харкова на період військового стану було прийняте сьогодні, 14 травня, на засіданні виконкому Харківської міської ради.

З тимчасовою схемою руху трамваїв можна ознайомитись за посиланням. Зі списком трамвайних маршрутів можна ознайомитися за посиланням.

З тимчасовою схемою руху автобусів можна ознайомитись тут. Зі списком автобусних маршрутів можна ознайомитися тут.

У різних районах Харкова почали курсувати тролейбуси. Маршрути виїзджатимуть на лінії поступово до 20 травня.



З картою курсування тролейбусних маршрутів можна ознайомитися за посиланням. Зі списком курсування тролейбусних маршрутів можна ознайомитися тут.

"Нагадаємо, що у зв’язку з комендантською годиною наземний транспорт курсуватиме з 7:00 до 19:00. Перші два тижні проїзд буде безкоштованим", - звернулись у Харківській міськраді до харків'ян.

Готують до запуску метро

Готувати до роботи Харківський метрополітен почнуть вже найближчим часом. Про це у своєму відеозверненні повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

За його словами, людей, які втратили будинок через обстріли російської армії та змушені жити в метрополітені, переселять до гуртожитків, поки вони не отримають нове постійне житло.

Раніше повідомлялося, що харківське метро зможуть запустити лише за кілька місяців, але нещодавно міський голова Харкова Ігор Терехов спростував цю інформацію.

"Я неодноразово говорив, що на це піде кілька місяців, бо так влаштований метрополітен. Ми говорили з керівництвом метрополітену, були у тунелях, на станції, обстежували разом із нашими профільними інститутами, наскільки це можливо. Спочатку був такий висновок, ви знаєте, що під час сильних бомбардувань у нас був посічений метроміст. Сьогодні нам дають висновок, що метроміст поки що в нормальному стані і через нього можна пропускати склади метрополітену. Тому, я думаю, тиждень, півтори, два та перші поїзди вже почнуть ходити метрополітеном", — зазначив Терехов в коментарі "Факти ICTV"

Ремонтують котельні та теплові пункти

У Харкові тривають роботи з підготовки до нового опалювального сезону котелень, центральних та індивідуальних теплових пунктів. Про це інформують на сайті міськради.

"Як повідомили у КП "Харківські теплові мережі", у зв'язку з тим, що місто менше обстрілюють, на 3-х із 15-ти котелень, де не виконували ремонтні роботи через загрозу життю робітників, їх відновили", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, підготовчі роботи тривають на котельні на Павловому Полі, на Салтівській котельні, на котельні на вул. Верховській. Крім того, на центральних теплових пунктах у всіх районах міста замінюють трубопроводи, усувають дефекти та виконують техобслуговування обладнання.

"Також на працездатність перевіряють індивідуальні теплові пункти, які розташовані у будинках. Наприклад, у двох будинках на вул. Саперній співробітники Київської філії перевіряють кожен насос, заглушку, трубу, змащують вентилі, щоб мешканці мали якісну та стабільну послугу", - повідомляють у ПП "Харківські тепломережі".

Розпочаті роботи з відновлення подачі води

Ремонтні бригади КП "Харківводоканал" розпочали ремонтні роботи на пошкоджених ділянках трубопроводів у Салтівському житловому масиві.

Зараз комплексні ремонтні роботи із залученням спецтехніки проводяться на двох водоводах діаметром 500 та 400 мм.

"Внаслідок нещодавніх обстрілів трубопроводам холодного водопостачання завдано серйозних пошкоджень. Мережі в дуже поганому стані, виявили кілька пошкоджених ділянок, але також розуміємо, що будуть і приховані пориви на трубопроводах. Проте наші фахівці докладають усіх зусиль, знань та навичок, щоб у найкоротші терміни повністю ліквідувати ці складні аварійні ситуації та відновити подачу води харків'янам", - наголосив директор КП В'ячеслав Глущенко.

Для економії часу ремонтних бригад харків'ян просять детальніше повідомляти про витоки води, вказуючи місце самої точки витоку та точну адресу, а також надавати номер телефону заявника для уточнення.

На фронті

Захисники Харківщини вийшли на державний кордон України. Бійці 227 батальйону 127 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ відновили прикордонний знак на ділянці державного кордону.

Нагадаємо, що на Харківщині окупанти з усіх сил намагаються стримати наступ ЗСУ до кордону з РФ.

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