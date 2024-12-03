В Харкові затримали хлопця, який підпалив відділення "Укрпошти" та енергооб'єкти

Йому загрожує покарання до 10 років позбавлення волі.

У Харкові 18-річного молодика підозрюють у підпалах відділення "Укрпошти" та трансформаторних підстанцій, що сталися з початку листопада цього року.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Йому пред'явлено обвинувачення за умисне пошкодження об'єктів електроенергетики та майна шляхом підпалу.

"За даними слідства, підозрюваний з початку листопада вчинив серію підпалів трансформаторних підстанцій, розташованих у Салтівському районі м. Харкова, а також відділення "Укрпошти". Свої дії він фільмував на власний мобільний телефон", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними слідства, підозрюваний познайомився з чоловіком в одному з месенджерів, який запропонував йому "підробіток". За завданням він підпалював металеві шафи трансформаторних підстанцій, використовуючи пляшки з легкозаймистою сумішшю. Відео своїх злочинних дій він надсилав своєму "роботодавцю" як підтвердження виконання завдання. Зловмисники обіцяли винагороду за кожен підпал.

Йому загрожує покарання до 10 років позбавлення волі. Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, СБУ затримала групу російського ГРУ, яка облаштовувала схрони у Харкові.

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