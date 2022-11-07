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У Херсоні окупанти перевдягаються в цивільне, а у Каховці затримують людей і під тортурами "вибивають" зізнання у коригуванні вогню

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
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У Херсоні окупанти перевдягаються в цивільне, а у Каховці затримують людей і під тортурами "вибивають" зізнання у коригуванні вогню

Фото: Associated Press

На Херсонщині російські окупанти продовжують терор місцевого населення.

На тимчасово захоплених РФ територіях Херсонщини російські окупанти тероризують місцеве населення в пошуках ДРГ та корегувальників вогню.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу.

У Каховці на Херсонщині російські окупанти влаштували пошуки українських ДРГ та корегувальників вогню. Затриманих вивозять до Горностаївки і під тортурами “вибивають” покази. Аналогічні заходи проходять у населених пунктах Борівське та Щедрищеве на Луганщині. Тут тривають масові обшуки, вилучення мобільних телефонів та викрадення людей, яких вивозять у невідомому напрямку.

"В Херсоні окупанти, перевдягнуті у цивільний одяг, займають приміщення мирних громадян та укріплюють всередині позиції для ведення вуличних боїв. Одночасно російські пропагандистські журналісти планують у місті зйомки відеоматеріалів на тему начебто знищення мирного населення Силами оборони України", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, що у Каховці на Херсонщині Сили оборони завдали удару по місцю дислокації росіян. Знищено близько 200 окупантів. Командування ЗС РФ намагається приховати шалені втрати серед своїх армійців.

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Дата публікації
Перегляди
700
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