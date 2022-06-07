В Херсоні окупанти вимагають від директорів шкіл переведення навчання за російською програмою освіти

В Херсоні окупанти вимагають від директорів шкіл переведення навчання за російською програмою освіти

В Херсоні окупаційна влада зібрала директорів шкіл і стала вимагати від них переведення навчання за російською програмою освіти.

Лише двоє очільників загальноосвітніх закладів погодилися співпрацювати з окупантами.

Про це повідомляє ГУР Міноборони.

За інформацією розвідки, окупаційна адміністрація Херсона провела збори директорів місцевих шкіл, на яких було висунуто вимогу від 1 вересня розпочати навчальний процес за російськими освітніми програмами. З близько 60 присутніх директорів шкіл пропозицію прийняли лише двоє.

Їм доручили провести розмови з підлеглими і змусити їх переоформитись за російським законодавством та укласти договори з "адміністрацією" Херсона.

Аналогічні збори проведено з працівниками Херсонської дирекції залізничних перевезень Укрзалізниці. окупанти заявили, що заробітну плату будуть отримувати лише переоформлені працівники. При цьому, розмір виплат буде вдвічі меншим ніж чинні зарплати Укрзалізниці.

Як повідомляє розвідка, фінансових ресурсів із забезпечення життєдіяльності Херсона в окупаційної влади немає і найближчим часом грошові надходження сюди не плануються.

"Також в місті продовжується продаж sim-карток російських мобільних операторів. Наразі спостерігається суттєвий дефіцит карт на ринку мобільних послуг. Під час продажу sim-карток продавці фотографують першу та другу сторінку паспорта громадян України", - повідомляють в ГУР Міноборони.

Для повного контролю телекомунікаційних послуг окупанти завершують з’єднання мереж окупованої частини Херсонської області та РФ (через ТОТ АР Крим).

Нагадаємо, що росіянки агітують своїх чоловіків писати рапорти і повертатись додому. Жінки переконують чоловіків, що судове переслідування їм не загрожує, бо немає законних підстав.

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