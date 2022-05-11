В Херсонській області горить 800 гектарів лісу: окупанти не дають вогнеборцям загасити загорання

В Херсонській області горить 800 гектарів лісу: окупанти не дають вогнеборцям загасити загорання

На Херсонщині горить 800 гектарів лісу. Через тимчасову окупацію в області лісівники та вогнеборці не можуть ліквідувати загорання.

На території Херсонщини пожежі тривають від середини квітня, зараз площа загоряння становить кілька сотень гектарів.

Про це повідомив проєкту "Радіо Свобода" "Новини Приазов’я" радник міністра захисту довкілля і природних ресурсів України Сергій Власенко.

"На сьогодні триває велика пожежа на тимчасово окупованій Херсонщині. Орієнтовна площа загоряння становить близько 800 га, точна площа визначається після гасіння пожежі, тоді вже обміряється і буде відома точна площа", – сказав Власенко.

Він зазначив, що російські окупанти не допускають до гасіння пожежі лісівників та вогнеборців.

"Там через комендантську годину о восьмій вечора їх забирають із пожежі і зранку тільки знов пускають. Тобто повноцінно виконувати свої обов’язки вони не можуть", – додав радник міністра.

За словами Власенка, остаточна сума збитків буде встановлена після оцінки площі пожеж, але це колосальні збитки, оскільки йдеться про рукотворні ліси, в які була закладена потужна праця.

Нагадаємо, в Херсонській області горять ліси біля сіл Геройське та Іванівка. Жителям сіл загрожує смерть, бо російські окупанти забороняють гасити пожежі.

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