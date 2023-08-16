В Херсонській області окупанти готуються зняти фейкове відео про "успіхи" на фронті

В тимчасово окупованому селі Козачі Лагері Херсонської області окупанти підготуються до проведення знімання пропагандистського відеоролика про "перемогу" над розвідницьким загоном ЗСУ.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу 16 серпня.

"На тлі зниження бойового духу особового складу військових підрозділів окупаційних військ, командування ворога все частіше вдається до постановочного знімання своїх успіхів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відео за сюжетом "Знищення 150 військовослужбовців української деверсійно-розвідувальної групи у місцевому сільському будинку культури" робитиме російська знімальна група.

Втім, у цій будівлі станом на 13 серпня перебуває особовий склад окупаційних військ. Там нараховують близько 25 військовослужбовців армії РФ - колишніх ув’язнених.

Як повідомлялося, пропаганда РФ поширює фейк про продаж органів "чистокровних українців". У фейкових оголошеннях ціна стартує від 5 тисяч євро, а на певні органи за запитом нібито можлива знижка 50%.

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