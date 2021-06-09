В Херсонській області жінку визнали винною в аварії, в якій загинули її чоловік і діти

Жінка в аварії втратила дітей та чоловіка.

В Херсонській області у Скадовську суд виніс вирок у справі про резонансну ДТП на херсонській трасі. В зіткненні легковика і мікроавтобуса загинуло четверо людей, троє з яких були дітьми. Винною визнали 45-річна жінку, яка була за кермом Volkswagen Golf.

Про це пише "Типовий Херсон".

Інцидент трапився 13 серпня 2020 року. Родина у легковому авто прямувала на відпочинок на море. В аварії обвинувачена втратила чоловіка і двох синів 11 і 14 років. Загинув й 14-річний однокласник старшого сина жінки. Водій вантажного мікроавтобуса також постраждав і тривалий час лікувався.

Експерти встановили, що водійка була тверезою, але розігналася до 104-114,9 км/год і на вигинистій ділянці вилетіла на зустрічну смугу. Там вона зіткнулася з вантажівкою. Жінка визнала свою провину. Проте зазначила, що на дорозі не було розмітки, а швидкість була не вище 100 км/год.



Судді визнали її винною і засудили на п'ять років.

Нагадаємо, у Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького на пішохідному переході авто збило двох дівчат. Водійка, яка була за кермом, не гальмувала.

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