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В Херсонському районі після удару окупантів по критичній інфраструктурі зникло світло: що відомо

В Херсонському районі після удару окупантів по критичній інфраструктурі зникло світло: що відомо

Наслідки російського обстрілу об'єкту енергетики в Україні / фото ілюстративне / Фото: Associated Press

Зараз енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи.

Російські окупанти вчергове завдали удару по критичній інфраструктурі півдня нашої держави. Внаслідок чого зникло електропостачання у Херсонському районі.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, через російський удар по критичній інфраструктурі півдня країни зникло електропостачання у Херсонському районі. 

“Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи. Вони вже почали підʼєднувати абонентів до мережі. Будь ласка, не вмикайте одразу всі пристрої, щоб не зашкодити енергосистемі”, - розповів Олександр Прокудін.

Нагадаємо, що окупанти намагаються захистити танки конструкцією, схожою на труну.

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