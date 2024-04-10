В Херсонському районі після удару окупантів по критичній інфраструктурі зникло світло: що відомо

Зараз енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи.
Російські окупанти вчергове завдали удару по критичній інфраструктурі півдня нашої держави. Внаслідок чого зникло електропостачання у Херсонському районі.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За його словами, через російський удар по критичній інфраструктурі півдня країни зникло електропостачання у Херсонському районі.
“Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи. Вони вже почали підʼєднувати абонентів до мережі. Будь ласка, не вмикайте одразу всі пристрої, щоб не зашкодити енергосистемі”, - розповів Олександр Прокудін.
Нагадаємо, що окупанти намагаються захистити танки конструкцією, схожою на труну.
Читайте також: