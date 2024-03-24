В Хмельницькій області знову сталися вибухи

Від опівночі в області вже двічі оголошували тривогу.

Зранку неділі, 24 березня, в Хмельницькій області пролунали вибухи. Під час повітряної тривоги працювали сили ППО.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Під час вранішньої тривоги в межах нашої області було чутно звуки вибухів. Це робота сил та засобів ППО ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

За словами очільника ОВА, нічні вибухи на Хмельниччині також були пов'язані з роботою ППО. До слова, вночі сирени лунали в області понад чотири години - від 01:40 до 06:07, а зранку від 09:30 до 09:59.

Нагадаємо, сьогодні зранку на Рівненщині спрацювала ППО. Сталося збиття повітряної цілі. Наслідків не зафіксовано.

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