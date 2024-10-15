У Хмельницькому студенту видалили селезінку після побиття в гуртожитку ПТУ

Мати постраждалого хлопця повідомила, що в її сина неодноразово вимагали гроші в гуртожитку.

У Хмельницькому першокурсник Вищого професійного училища внаслідок побиття в гуртожитку потрапив до реанімації; хлопцю видалили селезінку.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Він звернувся до Міносвіти з вимогою розслідувати недбалість працівників закладу.

Він зазначив, що побиття 15-річного хлопця сталося пізно ввечері, приблизно о 23:00, після того як завершилося чергування співробітників училища, які мали стежити за порядком до 22:00.

Інформацію про інцидент адміністрація закладу отримала від інших студентів. Після цього на місце події прибули працівники училища разом з медиками та поліцією.

Хлопцеві, який постраждав, була надана медична допомога, але через тяжкість травм йому довелося видалити селезінку.

Представниця омбудсмена в Хмельницькій області, Оксана Кізаєва, поспілкувалася з директором училища. Він пояснив, що гуртожиток, де стався інцидент, не належить навчальному закладу, проте училище має право користуватися цим приміщенням на підставі договірних відносин.

Лубінець підкреслив, що працівники училища несли відповідальність за дотримання норм і правил проживання, а також за дисципліну в гуртожитку. Він звернувся до поліції та Міністерства освіти і науки з проханням провести службове розслідування щодо халатності працівників, які не забезпечили необхідний рівень безпеки. Крім того, він надіслав запит до Національної соціальної сервісної служби, щоб вжити відповідних заходів.

Також мати постраждалого хлопця повідомила, що в її сина неодноразово вимагали гроші в гуртожитку. Вона зазначила, що систематичне вимагання коштів почалося з початку навчального року.

Нагадаємо, діти з інтернату під Львовом шокували заявою про побиття та секс-насильство.

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