В ГУР повідомили, скільки "Шахедів" Росія виробляє щомісяця: цифра вражає

Безпілотник "Шахед".

Реклама

Агресорка Росія наростила виробництво безпілотників-камікадзе типу "Шахед". Це - до 2 700 одиниць на місяць.

Про це заявив представник українського ГУР Андрій Юсов в інтерв’ю "Новини.LIVE".

З його слів, зараз виробничі потужності РФ дозволяють випускати протягом місяця до 2 700 дронів типу "Герань-2" - це російська назва іранського "Шахеда". Це становить значну загрозу для системи протиповітряної оборони, каже Юсов.

Реклама

Окрім ударних безпілотників, росіяни також виготовляють значну кількість так званих "обманок" – дронів без бойової частини. Такі БпЛА хоч не завдають безпосередньої шкоди, але змушують витрачати цінні ресурси на їхнє перехоплення.

Юсов наголосив, що випускати тисячі "Шахедів" щоденно Росія технічно не здатна. Натомість ворог останнім часом здійснює комбіновані атаки по Україні.

“Ми бачимо сотні "Шахедів" у комбінованих атаках разом із ракетами. Масовані удари – це серйозний виклик для наших сил протиповітряної та протиракетної оборони. Це також виклик для наших партнерів, які мають допомагати захищати українське небо", - наголосив представник ГУР.

Нагадаємо, фахівець з систем РЕБ та зв’язку Сергій «Флеш» Бескрестнов повідомив, що війська РФ запускають нові "Шахеди", якими керують з території Росії. Ці дрони оснащені камерами та радіоуправлінням. Вони можуть вести розвідку і атакувати навіть цілі у русі.

Реклама

Відомо, що під час атаки вночі 28 серпня РФ застосувала новітні безпілотники «Герань-3». Вони мають реактивні двигуни. Саме це робить їх значно швидшими та ускладнює роботу системи протиповітряної оборони ЗСУ. Зауважимо, що у цих збитих БпЛА фахівці виявили іноземні турбореактивні двигуни: чеський PBS TJ40-G2 та китайський SW400 pro.