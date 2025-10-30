В ГУР розкрили особливості російської ППО: подробиці

Російська ППО

Реклама

Держава-агресор Росія докладає зусиль для зміцнення своєї протиповітряної оборони (ППО) навколо стратегічно важливих об’єктів. Це відбувається на тлі частих українських далекобійних ударів по військово-промисловому (ВПК) та паливно-енергетичному комплексах.

Про це повідомив представник ГУР МО України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни намагаються поєднати застарілі радянські зразки з технікою, яку видають за сучасну, щоб створити єдину систему захисту.

Реклама

«Йдеться як про радянські комплекси, так і про сучасні — ворог намагається поєднувати їх в одну систему. Це і застарілі С-300, і більш нові С-400, а також так звана новітня система С-350 Витязь», — пояснив Юсов.

За його словами, засоби ППО розміщені не лише у всіх великих містах РФ, але й спеціально прикривають серйозні промислові об’єкти, ВПК та об’єкти, що мають політичне значення. Незважаючи на зусилля ворога, Україна продовжує майже щоденно завдавати руйнівних ударів по стратегічно важливих російських об’єктах.

«Ключовим показником є те, скільки українських дронів досягають цілей і завдають уражень. За різними оцінками, скорочення переробки нафтопродуктів у рф становить від 18% до 20% — це надзвичайно великі цифри», — наголосив Андрій Юсов.

Нагадаємо, Рязанський нафтопереробний завод, який є четвертим за розміром у Росії, 23 жовтня зупинив установку первинної перегонки нафти CDU-4 після успішної атаки українських безпілотників.

Реклама

Також українські військові атакували дронами нафтопереробний завод у Рязанській області та склад боєприпасів у Бєлгородський області РФ.

Проте армія РФ 30 жовтня атакувала Слов’янську ТЕС авіабомбами. Двоє людей загинуло, є поранені.