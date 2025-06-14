В ГУР відповіли, кого найскладніше повернути з російського полону

Обмін полоненими / © Володимир Зеленський

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Україна продовжує повертати своїх захисників з російського полону, проте деякі категорії військових є особливо «складними» для обміну.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«Це був черговий етап важливого великого обміну за результатами двомовностей в Стамбулі. І в ході цього етапу, як і за попередніми домовленостями, сьогодні були звільнені, важко хворі поранені. І молоді захисники — 25 років і молодші», — зазначив Юсов.

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За словами Юсова, більшість повернутих сьогодні — саме офіцери, а ця категорія є найскладнішою для повернення. Через безпекові міркування точна кількість звільнених наразі не розголошується, оскільки переговори ще тривають.

«Те, що сьогодні повернулися більшість офіцерів — це дуже добрі новини, тому що це категорія, яку повертати складно. Разом з тим нікого не легко повертати з російської неволі. І цей обмін весь тиждень супроводжується інформаційними атаками, тиском на переговорну групу, дезінформацією, тиском на родичів наших полонених. Але тим не менше Україна тримається, переговорна група працює. Коронаційний штаб виконує доручення президента і повертає своїх додому», — додав представник розвідки.

Нагадаємо, в ГУР зазначили, що 12 червня з полону повернулися декілька бійців, яких вважали зниклими безвісти.

У суботу, 14 червня, відбувся черговий етап великого обміну полоненими. Один зі звільнених бійців поділився своїми емоціями з журналістами. Один зі звільнених українських військових розповів, що росіяни відрубали йому палець.

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