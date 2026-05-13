В ГУР зробили важливе попередження для українців щодо атаки Росії: що сказали

Обстріл України / © ТСН.ua

Реклама

Росія розпочала нову комбіновану повітряну атаку по Україні, яка може мати тривалий характер.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У розвідці попереджають, що ворог використовує ударні безпілотники для перевантаження української системи ППО та підготовки до наступних хвиль атак.

Реклама

«У першій хвилі атаки агресор застосовує значну кількість ударних безпілотників для перевантаження системи протиповітряної оборони України та ураження цивільних обʼєктів», — повідомили в ГУР.

За даними розвідки, надалі Росія планує застосувати крилаті ракети повітряного та морського базування, а також балістичне озброєння.

У ГУР зазначили, що основними цілями російської атаки є об’єкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення великих міст.

Йдеться, зокрема, про:

Реклама

енергетичну інфраструктуру;

підприємства оборонно-промислового комплексу;

будівлі органів державної влади.

«У такий спосіб Росія, яка відкинула пропозиції перемирʼя, прагне вкотре вплинути на стійкість України у війні за свободу», — наголосили у розвідці.

У ГУР МО України закликали громадян уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

«Тримаймо стрій! Слава Україні!» — йдеться у зверненні розвідки.

Росія обстрілює мирні міста України — останні новини

Нагадаємо, під час атаки російських безпілотників Івано-Франківщина перебуває під повітряною загрозою. Зокрема, у Коломиї було чути вибухи, а місцеві жителі повідомляють про перебої з електропостачанням.

Реклама

Також вибухи лунають у Хмельницькому та Чернівцях.

Новини партнерів