В яку точку Росії може поцілити українська ракета "Фламінго": експерт відповів

Ракета "Фламінго"

Україна представила нову крилату ракету «Фламінго», яка може стати серйозним аргументом у боротьбі з агресором.

Про це заявив Патрік Болдер, стратегічний аналітик і колишній підполковник Королівських ВПС Нідерландів у коментарі «Укрінформу».

«Дальність — 3000 км, бойова частина — від 1000 до 1500 кг. Це досить значна спроможність, яку вони розробили. Виробництво має зрости до семи одиниць на день», — заявив експерт.

Потужність та особливості «Фламінго»

За словами експерта, ракета створена шляхом переобладнання класичної авіаційної бомби. Завдяки реактивному двигуну, фюзеляжу та крилам вона перетворилася на високоефективний засіб дальнього ураження.

«Це досить серйозна потужність, яка може завдати значної шкоди у глибокому тилу противника. І, як я розумію, що важливо — вона доволі дешева у виробництві», — наголосив Болдер.

Яка загроза для Росії

Фахівець підкреслює, що навіть якщо частина ракет буде збита, прорив кількох боєголовок з великою потужністю здатен спричинити серйозні наслідки для критичної інфраструктури Росії.

«Це не змінює перебіг війни, проте така зброя може суттєво допомогти Україні в операціях з ураження тилу ворога — нафтопереробних заводів, промислових центрів, виробництв дронів, залізничних вузлів», — зазначив експерт.

Також він додав, що для зміни перебігу війни важливим є не окремий вид зброї, а загальна концепція її використання: кількість, тактика, точність.

«І „Фламінго“ може відіграти ключову роль у цій стратегії», — підсумував Болдер.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що наприкінці 2025-го і на початку 2026 року в Україні планують розпочати масове виробництво крилатої ракети «Фламінго». За його словами, вже до грудня очікується збільшення кількості цих боєприпасів, а на кінець року або на початку наступного має стартувати серійне виробництво. Президент також підтвердив успішні випробування ракети, назвавши її «найуспішнішою» серед усіх українських зразків озброєння.

Втім, експерти не поділяють однозначного оптимізму. Крилата ракета FP-5 «Фламінго» дійсно має великий потенціал, але й суттєві недоліки.

Першим із них є габарити — через неможливість складання крил і запуску з транспортно-пускового контейнера, а лише з катапульти розмах її крил становить 6 метрів, а злітна вага сягає 6 тонн. Великі розміри полегшують виявлення ракети противником.

До того ж для здешевлення виробництва «Фламінго» не оснащена технологіями зниження радіолокаційної помітності. Низьковисотний політ може допомогти уникнути наземних радарів, проте для авіаційних систем виявлення ракета залишається помітною ціллю.

Другим слабким місцем експерти називають двигун. Через значні габарити апарата він має бути досить потужним. За даними Defense Express, ймовірно, у «Фламінго» використовується двигун, подібний до авіадвигунів бізнес-джетів, але з нижчими вимогами до ресурсу, адже він має працювати лише кілька годин.

Попри це, аналітики вважають, що ракета може показати високу ефективність, враховуючи дефіцит систем ППО у росіян, особливо на першій лінії оборони. Саме цей фактор наразі дозволяє українським безпілотникам досягати глибоких цілей на території РФ, що може стати перевагою і для «Фламінго».