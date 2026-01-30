В яких містах посилять захист від російських дронів: Зеленський розповів

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський визначив пріоритетні напрямки для зміцнення малої протидронової ППО, серед яких найбільша увага приділятиметься захисту Херсона, Нікополя та Сумщини.

Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.

Зеленський наголосив, що для протидії терору погодили створення спеціального командування у структурі Повітряних сил, яке відповідатиме виключно за малу протидронову оборону. Це рішення передбачає не лише нові підходи до управління, а й суттєве збільшення кількості оборонних рубежів та ліній захисту по всій країні.

«Має посилитися захист від російських дронів у таких наших містах, як Херсон, Нікополь, а також прикордонні громади Сумщини, де росіяни влаштували фактично постійне „сафарі“ проти людей. Щодня — їхні удари по житлових будинках, по звичайній інфраструктурі, цивільному транспорту. Треба більше захисту й наших дій у відповідь», — заявив Володимир Зеленський.

Також Володимир Зеленський доручив Міністерству оборони та військовому керівництву масштабувати боротьбу з «Шахедами» та іншими ударними БпЛА. Головним завданням нового підрозділу стане поширення успішного бойового досвіду кращих частин на всі Сили оборони, щоб ефективні рішення працювали для захисту кожного підрозділу та населеного пункту.

Останні новини про атаки РФ по цивільних

Нагадаємо, 30 січня, росіяни атакували маршрутку в Херсоні. Місцева влада повідомляє про загиблих і постраждалих. Згодом російські військові ще раз атакували громадський транспорт у Херсоні. Цього разу вони з дрона вдарили по тролейбусу в Дніпровському районі.

Також ще раніше повідомлялося, що у Херсоні російський безпілотник типу «Молния» влучив у багатоповерхівку. Поранень зазнала 72-річна жінка.

На Сумщині російські дрони вбили подружжя під час спроби вийти з окупації. 52-річна Валентина та 54-річний Валерій Клочкови загинули на півдорозі до підконтрольної Україні території. Племінник загиблого Олександр розповів про життя подружжя.