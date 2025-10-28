Проблеми з опаленням можуть загостритися у Кривому Розі, Чернігові та Одесі — експерт / © Фото з відкритих джерел

В Україні поступово зменшується кількість міст із централізованим теплопостачанням, оскільки все більше громад переходять на індивідуальні системи опалення.

Про це під час ефіру «Вечір.LIVE» повідомив експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев.

За його словами, основні ризики зберігаються у регіонах, які традиційно мають проблеми з теплопостачанням — це Кривий Ріг, Чернігів та Одеса.

«Ці міста історично залишаються найвразливішими з погляду стабільного забезпечення теплом», — зазначив Рябцев.

Експерт наголосив, що нині уряд готує рішення, яке має спростити процедуру встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП).

Проте, за його словами, цей процес потрібно пришвидшити, щоб домогосподарства могли самостійно забезпечувати опалення без прив’язування до централізованих систем.

Нагадаємо, Україна офіційно розпочала опалювальний сезон, незважаючи на системні атаки Росії на енергетичну й теплову інфраструктуру.