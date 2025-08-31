В яких областях України зафіксували порушення з боку ТЦК: офіційні дані

Рейд ТЦК

Оперативне командування “Північ” Сухопутних військ ЗСУ повідомило про результати моніторингу роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у серпні.

Відповідну інформації оприлюднили у Telegram.

Порушення ТЦК. / © Оперативне командування "Північ"

У межах ініціативи Генштабу триває оновлення підходів до роботи ТЦК із головною метою — забезпечити максимальну прозорість та відкритість їхньої діяльності для суспільства.

За місяць у зонах відповідальності підпорядкованих центрів поширювалася інформація про 41 інцидент за участю військовослужбовців ТЦК. Водночас, як уточнюють у командуванні, 87% цих випадків мають маніпулятивний характер і можуть свідчити про спроби окремих осіб цілеспрямовано дискредитувати законну діяльність ТЦК та знизити рівень довіри до процесу мобілізації.

Серед підтверджених фактів встановлено п’ять інцидентів:

Київ, Полтавська та Черкаська області — по одному випадку, триває розслідування;

Чернігівщина — два інциденти, один із них перебуває на стадії розслідування, інший завершився притягненням військовослужбовця до відповідальності.

У командуванні наголосили, що всі підтверджені випадки розглядаються в установленому порядку, а оновлена система роботи ТЦК має гарантувати контроль і прозорість, аби уникати зловживань.

Раніше повідомлялось, у Запорізькій області мобілізували чоловіка, який сам виховує двох дітей.