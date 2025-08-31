- Дата публікації
В яких областях України зафіксували порушення з боку ТЦК: офіційні дані
За інформацією ОК “Північ”, більшість випадків мають маніпулятивний характер, але підтверджені факти виявлені у Києві, Полтавській, Черкаській та Чернігівській областях.
Оперативне командування “Північ” Сухопутних військ ЗСУ повідомило про результати моніторингу роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у серпні.
Відповідну інформації оприлюднили у Telegram.
У межах ініціативи Генштабу триває оновлення підходів до роботи ТЦК із головною метою — забезпечити максимальну прозорість та відкритість їхньої діяльності для суспільства.
За місяць у зонах відповідальності підпорядкованих центрів поширювалася інформація про 41 інцидент за участю військовослужбовців ТЦК. Водночас, як уточнюють у командуванні, 87% цих випадків мають маніпулятивний характер і можуть свідчити про спроби окремих осіб цілеспрямовано дискредитувати законну діяльність ТЦК та знизити рівень довіри до процесу мобілізації.
Серед підтверджених фактів встановлено п’ять інцидентів:
Київ, Полтавська та Черкаська області — по одному випадку, триває розслідування;
Чернігівщина — два інциденти, один із них перебуває на стадії розслідування, інший завершився притягненням військовослужбовця до відповідальності.
У командуванні наголосили, що всі підтверджені випадки розглядаються в установленому порядку, а оновлена система роботи ТЦК має гарантувати контроль і прозорість, аби уникати зловживань.
Раніше повідомлялось, у Запорізькій області мобілізували чоловіка, який сам виховує двох дітей.