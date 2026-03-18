У Києві та низці інших регіонів України останнім часом посилили графіки відключень електроенергії. Причини цього експерти пояснюють поєднанням кількох чинників, які впливають на стабільність енергосистеми.

Чому повернули відключення

За словами енергетичних фахівців, ключових факторів є декілька.

Погодні умови

Хмарність та зниження сонячного випромінювання зменшують ефективність сонячних станцій із 22% до 7% від встановленої потужності, що щодня скорочує вироблення близько 800 МВт·год.

Зростання споживання електроенергії

Зниження середньодобової температури на 1°C додає приблизно 200 МВт·год споживання.

Ремонт атомних блоків

Два блоки АЕС виведені в ремонт раніше запланованого терміну, щоб підготувати систему до літнього піку споживання. За словами Олександра Голіздри, голови Ліги енергетичного розвитку України, «виведення блоків у ремонт робиться з прицілом на майбутнє, коли споживання зросте через високі температури».

Зменшення імпорту електроенергії

Угорщина припинила постачання електроенергії через власний дефіцит, а Словаччина розірвала договір на аварійну диспетчерську допомогу. Сумарно це призвело до зниження доступної потужності майже на 1,6 ГВт·год, що еквівалентно виробленню однієї Хмельницької АЕС.

Як каже енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв, дефіцит електроенергії посилюється через одночасне падіння генерації сонячних станцій, збільшене споживання та зниження імпорту.

«Ця комбінація факторів змушує посилювати графіки відключень, щоб уникнути критичних аварій у мережі», — Ігнатьєв.

Голова Ліги енергетичного розвитку України Олександр Голіздра додав, що тривалість ремонтів та інтенсивність відключень залежать від погодних умов та потенційних обстрілів.

Раніше президент України Володимир Зеленський попереджав, що влітку країна може стикнутися не лише з загрозами від енергетичних об’єктів, а й із спробами обмежити доступ до води.

Тим часом ситуація із графіками відключень залишається нестабільною, тому фахівці закликають громадян бути готовими до змін у розкладі та раціонально використовувати електроенергію.