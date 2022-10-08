В Іловайську сталися вибухи на залізничному вузлі: хтось невдало кинув недопалок

Мешканці міста кажуть про нічні вибухи.
У ніч проти суботи, 8 жовтня, в окупованому Іловайську Донецької області сталися вибухи на залізничному вузлі. Загорілися цистерти та вантажний склад.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"В окупантів гарно пригоріло. Щонайменш, нова проблема з топливом для військової техніки окупантів гарантована.
Мабуть, знов хтось невдало кинув недопалок", - написав представник мерії.
За його словами, місцеві мешканці повідомили про вибухи. Крім того, протягом ночі потужно детонувало.
"Бавовна" в окупантів
Довгоочікувана "бавовна" сталася вранці 8 жовтня на Кримському мосту. Окупанти повідомляють про пожежу, бо зайнялася цистерна з паливом. Втім, деякх фото видно, що добряче пошкоджено дорожнє полотно.
Крім того, вночі в окупованому російськими військами Мелітополі стався потужний вибух. Що саме спричинило "бавовну" для окупантів - поки не відомо.
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