В Іловайську сталися вибухи на залізничному вузлі: хтось невдало кинув недопалок

У ніч проти суботи, 8 жовтня, в окупованому Іловайську Донецької області сталися вибухи на залізничному вузлі. Загорілися цистерти та вантажний склад.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"В окупантів гарно пригоріло. Щонайменш, нова проблема з топливом для військової техніки окупантів гарантована.

Мабуть, знов хтось невдало кинув недопалок", - написав представник мерії.

За його словами, місцеві мешканці повідомили про вибухи. Крім того, протягом ночі потужно детонувало.

Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

"Бавовна" в окупантів

Довгоочікувана "бавовна" сталася вранці 8 жовтня на Кримському мосту. Окупанти повідомляють про пожежу, бо зайнялася цистерна з паливом. Втім, деякх фото видно, що добряче пошкоджено дорожнє полотно.

Крім того, вночі в окупованому російськими військами Мелітополі стався потужний вибух. Що саме спричинило "бавовну" для окупантів - поки не відомо.

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