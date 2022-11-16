В Immigrant House розповіли, куди виїжджали українці 2022 року

Міграційні фахівці компанії Immigrant House, яка займається питаннями легального набуття громадянства ЄС, розповіли, до яких країн найчастіше виїжджали українці у 2022 році.

Зрозуміло, у контексті останніх подій йшлося не про туризм чи заробітки, а про вимушену міграцію у пошуках безпечного місця. Скориставшись програмами тимчасового захисту та програмами для біженців, за кордон виїхали мільйони.

Багато країн показали готовність допомогти українцям, хоча характер та обсяг цієї допомоги для мігрантів відрізнявся залежно від конкретної держави.

Багато людей встигли повернутися до України, багато хто все ще побоюється за свою безпеку. Чимало й тих, хто вирішив залишитись у країнах Європи, США та Канаді, оформляє ВНЖ, громадянство ЄС та інші документи для постійного проживання за кордоном.

Якщо вірити статистиці міграційних фахівців, відсоток тих, хто планує залишатись у чужій країні на тривалий термін, не перевищує 10-15%.

Куди виїжджали українці?

Насамперед, це Польща. Саме поляки прийняли у себе близько двох мільйонів українців, переважно жінок та дітей, але приїжджали сюди та повні родини.

Майже півтора мільйона українців виїхали до Росії. До інших сусідніх країн, включаючи Молдову, Румунію та Словаччину, виїхали по 90 тисяч людей. Угорщина ухвалила близько 30 тисяч біженців.

Десятки тисяч українців виїжджали подалі – до США чи Канади. Остання запропонувала спеціальну програму для тих, хто хотів би отримати посвідку на проживання та залишитися в країні. Зрозуміло, є ще чимало держав, де українці шукали притулку, включаючи ті держави, які офіційно не оголошували про допомогу біженцям.

Зверніть увагу, що коли мова заходить про цифри, складно визначити точну кількість тих, хто виїхав за кордон у ту чи іншу країну, оскільки статистика показує лише тих, хто оформлював спеціальний статус та допомогу. Скільки людей перебувають за кордоном та не оформили відповідного статусу – невідомо.

Immigrant House: легальна допомога в отриманні громадянства

Компанія Immigrant House надає не лише безкоштовні консультації іммігрантам, біженцям та всім тим, хто був змушений виїхати за межі України.

У компанії звернули особливу увагу, що фахівці надають конфіденційні послуги у повній відповідності до міграційної політики країн ЄС. Тобто йдеться про законне здобуття громадянства за певну плату.