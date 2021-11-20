В інформації про загрозу вторгнення Росії є "позитив" - міністр оборони України

Україна сприймає інформацію про переміщення російських військ спокійно.
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна вже 8 років готова до агресії РФ, але лише тепер небезпека привернула увагу світової спільноти.
Про це міністр розповів в інтерв'ю "Голосу України".
За словами Резнікова, дані розвідок української та західних щодо розташування російських військ збігаються, але оцінки можуть бути різними.
"Ми не панікуємо, бо за 8 років цієї війни звикли до загрози. Відповідно, ми сприймаємо це більш спокійно тому що ми просто вже готові, а для них це так стало трохи неочікувано. Вони вважають що дані свідчать про зростання ризиків і я з ними погоджуюсь, бо є ознаки ескалації. Для нас важливо, що нарешті вони почали бити на сполох публічно і завдяки в тому числі засобам масової інформації, Washington Post, Politico та іншим, це привернуло увагу всього світу", – розповів глава Міноборони.
Він додав, що шукає в теперішній ситуації позитив, адже, "це привернуло увагу цивілізованого світу і зараз починається реакція, яка дає нам шанс продемонструвати агресору, що ціна цієї агресії для нього буде непомірною".
Нагадаємо, що Російська Федерація сконцентрувала на кордоні з Україною майже 100 тисяч військовослужбовців, про що минулого тижня заявив президент Володимир Зеленський.
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