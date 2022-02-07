В інфотейнмент-шоу "Твій вечір" з Єгором Гордєєвим обговорять зменшення карантинних обмежень у всьому світі

В інфотейнмент-шоу "Твій вечір" з Єгором Гордєєвим обговорять зменшення карантинних обмежень у всьому світі

Сьогодні, 7 лютого, о 23:00 на телеканалі 1+1 вийде перший випуск нового сезону авторського проєкту Єгора Гордєєва "Твій вечір".

До студії завітають:

Михайло Радуцький , голова Комітету ВР з питань здоров'я нації,

, голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, Павло Клімкін, міністр закордонних справ 2014-2019,

міністр закордонних справ 2014-2019, Тетяна Мокріді , піарниця, політтехнологиня,

, піарниця, політтехнологиня, Ірма Вітовська, акторка.

Так, у студії інфотеймент шоу піднімуть питання зменшення карантинних обмежень. Наприклад, Ізраїль, Франція, Швеція, Данія скасовують маски і обов'язкове тестування. Але чимало країн, навпаки, лише нарощують обмеження. В Австрії на законодавчому рівні зобов'язали всіх громадян вакцинуватися. Гості у студії обговорять, який шлях обере Україна?

Гості обговорять недипломатичний жаргон і погрози війною. Чи слід серйозно сприймати погрози Лукашенка та як українцями реагувати на такий інформаційний штурм ззовні?

прес-служба каналу "1+1"

Нагадаємо, в ефірі інфотеймент-шоу "Твій вечір" ведучий Єгор Гордєєв разом із гостями у студії невимушеній формі обговорюватиме актуальні події дня, що добігає кінця, під різними кутами, враховуючи різні погляди. У кожному епізоді підніматимуть декілька тем або питань із суспільного, політичного, спортивного та культурного життя. У кожній програмі братимуть участь 4 запрошених гостей - політики, громадські діячі, експерти в різних галузях та лідери думок, які допоможуть розглянути події під новим кутом.

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Дивіться інфотеймент-шоу "Твій вечір" від понеділка до середи о 23:00 на телеканалі 1+1.