В інтересах не тільки України: Санду пояснила, чому Захід має допомагати протистояти агресії РФ

Путін не зупиниться, якщо переможе в Україні, впевнена лідерка Молдови.

Країни заходу заплатять набито вищу ціну, якщо зараз не допоможуть Україні зупинити агресію диктатора Путіна, оскільки тоді він продовжить нападати на інші країни.

Також читайте Метою Росії є знищення української нації — Мая Санду

Про це заявила президентка Молдови Майя Сандру в інтерв’ю румунському виданню Veridica.

Вона зазначила, що перемога над Росією в інтересах не тільки України, а й інших країн, які потенційно можуть стати наступними у разі перемоги Путіна.

"Якщо Кремль не зупинити, то нам усім доведеться зазнати набагато більших витрат. І в інтересах усіх, не тільки в інтересах України та в інтересах Молдови, щоб Україна виграла цю війну, щоб їй допомогли", — сказала вона.

Панду зазначила, що вірить у єдність демократичного світу та в те, що він продовжить свою допомогу українцям. При цьому вона нагадала, що Молдова також допомагає Україні, зокрема навчанням саперів, гуманітарною допомогою та прийомом біженців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що армія Молдови розпочала військові навчання поблизу українського кордону та Придністров’я.

Крім того, ми раніше інформували, що Лавров назвав Молдову "наступною жертвою гібридної війни".

Читайте також: