В Інтерпайп Пінчука розповіли, як допомагають адаптуватися ветеранам після повернення з фронту

В компанії розповіли про індивідуальний підхід, який допомагає ветерану адаптуватися. І ця робота починається задовго до звільнення з армії.

"Ми мали досвід роботи з військовими ще з 2014 року. І першого дня повномасштабного вторгнення організували спочатку штаб допомоги мобілізованим, який забезпечував їх індивідуальною технікою та амуніцією, а згодом і повноцінну патронатну службу. Зараз вона закриває комплекс питань: окрім амуніції, тактичного одягу, балістичного захисту ми передаємо різноманітну техніку — від дронів до РЕБів та автомобілів, підтримуємо під час поранень і захворювань, допомагаємо розв’язувати юридичні питання та й просто іноді слухаємо, у деяких випадках беремо під патронат і близьких. У кожного захисника свій координатор, який на зв’язку 24/7", — розповідає директорка з комунікацій і кураторкапатронатної служби Людмила Новак.

Після демобілізації з оборонцями працює команда лікарів, психологів, фахівців з персоналу, керівників на заводах, часом юристи та координатор патронатної служби Інтерпайп. Компанія має власний Центр підтримки ветеранів, також діють різноманітні програми. Наприклад, щотижня організовують сімейні підтримуючі заходи – адаптивну риболовлю, катання на конях, чайні церемонії, творчі майстер- класи і не тільки. Такий комплекс пом’якшує адаптацію ветеранів.

Історії оборонців, залучених в реінтеграцію Інтерпайп, – розповідає Hromadske.

Семен Тюнін працював на заводі разом із батьком. Обоє пішли служити на початку повномасштабного вторгнення. Семен був оператором БПЛА, водієм, механіком, організовував захід побратимів на позиції. Після загибелі батька у червні 2024 року, хлопець демобілізувався та повернувся на завод. Патронатна служба компанії підтримує ветерана, допомагає матері й молодшому братові. Семен пройшов поглиблений медичний огляд. У перші тижні на заводі у нього був колега-наставник. Зараз він регулярно відвідує ветеранські заходи.

«Коли ми повертаємося з війни, нам потрібна підтримка, розмова, відпочинок, — пояснює Семен Тюнін. — Інтерпайп дає це ветеранам і їхнім родинам. Наприклад, ми були у гончарні, на кінній фермі. Можемо поїхати ловити рибу, погуляти в парку, піти на екскурсію. Малювали картину всією родиною: я, мама, дружина, мій молодший брат», - розказує Семен.

Координує роботу з екс-військовими теж ветеран, який відновився після важкого поранення. Це світовий досвід: будувати роботу з ветеранами за принципом «рівний рівному» та залучати до цього колишнього військового з відповідним досвідом.

«У нас є різні кейси адаптації ветеранів. Усе дуже індивідуально. Зараз більшість людей звільняється з війська через стан здоров’я, часто — після поранення. І в кожному випадку ми шукаємо варіант, який допоможе повернутися на роботу, навіть якщо людина не може працювати на своїй довоєнній посаді. Десь ми працюємо з функціоналом посади, комусь — разом з колегами із HR-служби і керівниками заводів підбираємо нову роботу. Це складний процес, але він дає дуже позитивні результати», - розповідає Володимир Дулісов, координатор по роботі з ветеранами Інтерпайп.

В компанії наразі працює понад 200 ветеранів.