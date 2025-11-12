В "Інтерпайпі" розповіли про нові розробки та опанування виробництва складних труб

Труби для будівництва і обслуговування сховищ для зберігання вуглецю

Українська промислова компанія "Інтерпайп" планує розширювати лінійку та розробляти нові види складних труб, що дозволить компанії отримати додаткову конкурентну перевагу на міжнародних ринках. Про це повідомив директор з продуктів і ресурсів "Інтерпайп" Віталій Суєта.

"Ми виокремили кілька перспективних для трубного виробництва напрямків. Це геотермальні труби, які дедалі частіше використовують для систем опалення у країнах Європи. Крім того, розглядаємо розробку, виробництво та вихід на ринок труб для будівництва і обслуговування сховищ для зберігання вуглецю (Carbon Capture Storages), а також для інфраструктури виробництва та транспортування водню. Будівництво трубопроводів навколо цих об’єктів потребуватиме труб зі специфічними вимогами до хімічного складу сталі й фізичних характеристик, і це може стати перспективною розробкою для "Інтерпайпу"", - зазначив він.

Суєта розповів, що компанія вже виготовляє і розширює експорт геотермальних труб.

Що стосується водневих труб, то, за словами директора з продуктів і ресурсів компанії, у кількох виробників вже є аналоги, тому "Інтерпайпу" залишається зробити власний продукт на доступних потужностях і сертифікувати його.

А, ось, CCS труби (Carbon Capture) для будівництва і обслуговування сховищ для зберігання вуглецю – це повністю нова розробка.

"Їх виробництво тільки належить опанувати, і цей процес може бути складнішим, ніж із водневими трубами, оскільки цей продукт вимагатиме власної нестандартної сталі, підбору режимів прокату та термообробки. Будемо розглядати на конкретних специфікаціях", - зазначив він.

Компанія планує працювати над новими розробками протягом 2026-2027 років, щоб далі мати змогу виходити на ринок із готовою продукцією.

Крім того, "Інтерпайп" розглядає й інші розробки. Зокрема, працює над продуктами для атомної генерації – зокрема, котельними трубами. Ще одна велика група продуктів – труби для буріння нафти і газу в умовах кислого середовища, яких ще немає в портфелі "Інтерпайпу". Такі труби через специфічну геологію і клімат затребувані в Канаді та США, Європі та на Близькому Сході, але український промисловий гігант орієнтується, в першу чергу, на ринок Північної Америки.

Окремий напрямок – це бурильні труби, які фактично є складовою свердловин із видобутку нафти або газу.

"Ця продукція суттєво відрізняється від тієї номенклатури, яку ми зараз пропонуємо клієнтам, зокрема, по обсадних та насосно-компресорних трубах. Її освоєння потребуватиме від компанії додаткових вкладень, відповідно цей проект зараз перебуває на розгляді керівництва, і все йде до того, що ми підтвердимо необхідні інвестиції і почнемо роботу", - додав Суєта.

За його даними, щоб налагодити повноцінне виробництво бурильних труб, "Інтерпайпу" потрібно буде інвестувати ще близько 3-4 млн дол. в окрему фінішну установку для підварювання спеціальних замків.