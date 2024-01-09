В Ірландії зменшать виплати українцям біженцям: що відомо

Українським біженцям також буде надано 90 днів безкоштовного проживання у державному житлі.

Ірландія зменшить виплати українським біженцям, які прибудуть до країни. Українців навчатимуть та допомагатимуть їм знайти роботу.

Про це пише independent.ie.

Країна вирішила скоротити виплати українцям, щобякось зменшити потік людей через кризу із житлом.

"Надалі новоприбулі отримуватимуть допомогу в розмірі 38,80 євро на тиждень порівняно з поточною ставкою в 232 євро на тиждень. Водночас зміни не торкнуться понад 100 000 українців, які прибули до Ірландії раніше, - вказано у повідомленні.

В Ірландії українцям організують навчання та підтримку навичок, щоб допомогти їм знайти роботу через місцеві офіси Intreo.

"Нові скорочені ставки соціального забезпечення приведуть Ірландію у відповідність до програм підтримки інших європейських країн", - завяили в ірландському уряді.

Крім того, новоприбулим українським біженцям також буде надано 90 днів безкоштовного проживання у державному житлі, а потім вони самі відповідатимуть за пошук даху над головою.

Зазначимо, що від початку війни в Україні в Ірландію прибули понад 102 тисячі українців.

Тим часом у Шотландії уряд відмовився виділити 10 мільйонів фунтів стерлінгів на короткострокове житло для біженців з України.

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