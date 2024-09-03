В Ірпені водій маршрутки відмовився везти матір загиблого: подробиці скандалу

Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин заявив, що вже встановили ім'я водія, який вчинив інцидент.

В Ірпені водій маршрутки відмовився везти матір загиблого військового і обізвав її нецензурним словом.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла донька жінки Тетяна Горбенко.

Інцидент стався 29 серпня, коли в Україні відзначали День пам'яті всіх захисників і захисниць. Тетяна повідомила, що водій маршрутки відмовився перевозити матір загиблого військового, оскільки вже віз двох пенсіонерів. Він також образив жінку, назвавши її "жлобихою", зробив її фото і пообіцяв розіслати його по всіх групах і маршрутах.

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Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин повідомив, що ім'я водія вже відоме. Виявилося, що жінка, яку він образив, є матір’ю загиблого військового Андрія Тягноренка, який загинув у грудні 2023 року. Маркушин зазначив, що він особисто зустрівся з директором АТП і що водій, після скоєного, пішов у відпустку. За його словами, така поведінка є неприпустимою і матиме наслідки.

Нагадаємо, у Львові таксист компанії Bolt відмовився везти ветерана Збройних Сил України, дізнавшись, що той пересувається на милицях.

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