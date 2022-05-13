В Ірпені запрацював тимчасовий притулок для городян, які втратили житло під час війни

Попри те, що такі прихистки для містян відкриваються, людей за можливості просять поки що не поспішати повератися до міста.

Ще нещодавно розбитий санаторій "Дубки" в Ірпені сьогодні перетворився на тимчасовий притулок для тих, хто його потребує. В першу чергу людей селять в старі корпуси, розмістити можна приблизно 120 осіб.

"Ми намагаємося розмістити людей, які в нас проживали в підвалах, які і досі там проживають, адже їхнє житло зруйноване повністю", - розповідає радниця Ірпінського міського голови, Віолетта Дворнікова.

В приміщенні є загальна кухня, волонтери привозять харчі, готується зона відпочинку, навіть медпункт обладнали. А ще є їдальня, куди соцслужи привозять готові обіди. Першою мешканкою, а на додачу і комендантом тут стала пані Ніна. Жінка жила в Ірпені поруч з військовим шпиталем. Приватний будинок не пережив обстрілів. Вона з донькою залишилась на вулиці. Тож тимчасовий притулок став для них рятівним колом.

"Я приїхала два дні назад, поселитися нема де. Спасибі дівчатам Віолетті, Юлії Петрівні, поселили, накормили, обігріли", - розповіла на камеру Ніна Єрмакова, перша мешканка тимчасового притулку.

Але є тут і інший формат житла – намети. "На сьогоднішній день ми маємо шість палаток, кожна палатка може розмістити 12 чоловік. Приблизно це буде 70 чоловік", - розповідає Віолетта Дворнікова. "Вони оснащені обігрівачами, LED лампами, тобто вони набагато тепліші, ніж кімнати в приміщенні. Але я думаю для тих людей, які пережили такий тяжкий час, це краще, ніж бути в підвалах. Тим паче, що це тимчасове житло".

Сюди планують селити молодих людей, тих для кого це стане не місцем довгого проживання, а буквально точкою, де можна переночувати після робочого дня. Хоча умови тут також гідні.

Під час знімання щонайменще п’ятеро людей приходили заселитися до тимчасового притулку. Тут намагається допомагати всім, але радниця міського голови пояснює, в Ірпені стільки людей, що втратили житло, що знайти тимчасовий притулок для всіх практично неможливо, тому звертається до тих містян, які ще не повернулись:

"Якщо в них є житло, або наразі є друзі в яких вони можуть пересидіти трохи, товариші, сусіди, будь-ласка залишайтеся там. Тому що на сьогоднішній день ми ще не маємо стільки баз, які могли б надати комфортні умови для вашого життя. Але ми над цим працюємо", - говорить Віолетта Дворнікова.

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