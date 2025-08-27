В Ірпені з’явиться сучасна школа: Синергія та КМДШ Всесвіт підписали меморандум про співпрацю

Реклама

Ірпінь, 19 серпня 2025 року — Будівельна група “Синергія” та мережа освітніх закладів “КМDШ ВСЕСВІТ” оголосили про стратегічне партнерство, підписавши меморандум про створення великої сучасної приватної школи на території житлового комплексу “Синергія Сіті” в Ірпені.

Проєкт передбачає будівництво одного з найбільших приватних навчальних закладів у регіоні з потужністю до 700 учнів, який відповідатиме найкращим підходам у сфері архітектури, безпеки та організації навчального простору.

Очікується, що школа відкриє двері для перших учнів у 2028 році.

“Ми бачимо освіту як ключовий фактор розвитку будь-якого міського простору. Інвестуючи в інфраструктуру, ми також інвестуємо в майбутнє громади. Це партнерство з КМДШ — продовження нашої філософії створення не просто житла, а повноцінного середовища для життя й розвитку”,

— зазначив співзасновник БГ “Синергія” Ігор Оверко.

Мережа приватних освітніх закладів КМDШ ВСЕСВІТ виступає оператором та створюватиме освітню концепцію майбутньої школи, формуватиме команду педагогів, розроблятиме навчальні програми та забезпечить якісне управління закладом.

У школі поєднають сучасні освітні підходи з комфортним середовищем: індивідуальна увага до кожної дитини (6–8 учнів на одного викладача), просторово-гнучкий дизайн та світлі класи з достатнім простором — до 15 м² на учня. А мультифункціональні зони стануть місцем для проєктів, творчості та командної роботи.

“Для нас це не просто новий освітній заклад — це можливість зробити свій внесок у розвиток Ірпеня та дати дітям сучасну, конкурентну і безпечну освіту. Ми прагнемо, щоб ця школа стала простором натхнення, де діти відчуватимуть підтримку, розвиватимуть таланти й готуватимуться до впевненого майбутнього”,

— розповів Володимир Козленко, засновник КМDШ ВСЕСВІТ.

Школа буде побудована на закритій території площею 2 га з чітким зонуванням: окремі простори для молодшої та старшої школи, спортивна інфраструктура (стадіон, багатофункціональні поля, бігові доріжки), відкриті простори для подій та господарські зони.

Довідка:

БГ “Синергія” — провідний забудовник Київщини, з 2010 року реалізував 8 житлових комплексів у регіоні. Компанія фокусується на створенні інфраструктурно повноцінних міських просторів.

КМDШ ВСЕСВІТ — мережа ліцензованих приватних шкіл і садочків, заснована у 2012 році. До складу входять приватні школи KMDШ, початкова школа та садочки Clever Kids, а також початкова школа і садочок Sense.