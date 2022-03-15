В Ірпені тривають бої, а ЗСУ контролюють 70% міста: яка ситуація в Київській області станом на зараз

В Ірпені тривають бої, а ЗСУ контролюють 70% міста: яка ситуація в Київській області станом на зараз

В Ірпені Київської області Збройні сили України продовжують бої із російськими окупантами.

В місті Ірпінь Киїської областіт Збройні Сили України контролюють 70% території міста.

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Про це повідомляє Обозреватель з посиланням на ДСНС.

В Ірпені Київської області ЗСУ продовжують бої з російськими окупантами. Укра\нські захисники контролюють 70% міста.

"В Ірпіні – бій. ЗСУ контролюють 70 відсотків території міста. У Вишгородському районі – пересування техніки ворога. У Броварському районі: ворожа техніка в населених пунктах Калитянської, Великодимерської та Калинівської територіальних громад. Періодичні бої", – уточнили в ДСНС.

Нагадаємо, яка ситуація у регіонах України на 20-й день війни з російськими окупантами.