В Іспанії закрито справу про екстрадицію прокремлівського блогера Шарія

Анатолій Шарій нині перебуває за межами країни.
В Іспанії закрили справу про екстрадицію блогера Анатолія Шарія, оскільки той більше не перебуває у країні. Прокремлівський блогер міг перебратися до Італії, про що повідомила українська сторона.
Про це пише УНІАН.
Видання зазначає, що така інформація надійшла від росЗМІ, які отримали в своє розпорядження рішення іспанської юридичної інстанції. Водночас доказів цьому, наприклад, фото документа, російські засоби масової інформації не надали.
"Від української влади надійшло повідомлення про можливе перебування розшукуваної особи в Італії", — сказано в рішенні суду, згідно із заявою росЗМІ. У зв'язку з цим в Королівстві "припинили нинішній судовий розгляд щодо Анатолія Шарія". Юридична інстанція також постановила попередити про закриття справи Інтерпол, МЗС і Мін'юст Іспанії.
Нагадаємо, нещодавно Шарій "перевзувся" в суді Іспанії. Під час допиту пропагандист назвав себе "найбільшим патріотом України", а диктатора Путіна - злочинцем.
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