В Іспанії закрито справу про екстрадицію прокремлівського блогера Шарія

В Іспанії закрили справу про екстрадицію блогера Анатолія Шарія, оскільки той більше не перебуває у країні. Прокремлівський блогер міг перебратися до Італії, про що повідомила українська сторона.

Про це пише УНІАН.

Видання зазначає, що така інформація надійшла від росЗМІ, які отримали в своє розпорядження рішення іспанської юридичної інстанції. Водночас доказів цьому, наприклад, фото документа, російські засоби масової інформації не надали.

"Від української влади надійшло повідомлення про можливе перебування розшукуваної особи в Італії", — сказано в рішенні суду, згідно із заявою росЗМІ. У зв'язку з цим в Королівстві "припинили нинішній судовий розгляд щодо Анатолія Шарія". Юридична інстанція також постановила попередити про закриття справи Інтерпол, МЗС і Мін'юст Іспанії.

Нагадаємо, нещодавно Шарій "перевзувся" в суді Іспанії. Під час допиту пропагандист назвав себе "найбільшим патріотом України", а диктатора Путіна - злочинцем.

Відповідь на російську агресію: Іспанія та Канада відправили військові кораблі в Чорне море

Читайте також: