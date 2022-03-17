В Іспанії затримали 135-метрову яхту, яку пов'язують з топ-менеджером "Роснафти"

В Іспанії затримали 135-метрову яхту, яку пов'язують з топ-менеджером "Роснафти"

Яхта перебуватиме в Іспанії, поки іспанська влада не з'ясує, чи підпадає її власник під санкції.

Іспанська влада учора, 16 березня, затримала 135-метрову яхту під назвою «Crescent», яку пов'язують із очільником "Роснафти" Ігорем Сечіним, внесеним до списку санкцій Євросоюзу, США та Великобританії.

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Про це повідомляє Reuters.

Яхта ходить під прапором Кайманових островів та прибула до Іспанії з Італії у листопаді 2021 року.

Міністерство транспорту Іспанії підтверджує затримання, але поки що встановлюється правовласник судна. 2 листопада яхта пришвартувалася у середземноморському портовому місті Таррагона, а 4 березня запросила дозвіл на відплиття, але поки його так і не отримала.

Влада Іспанії заявила, що утримуватиме яхту доки не встановить її право власності і чи не підпадає власник під санкції Європейського Союзу.

Нагадаємо, що у країнах Європи вже конфіскували 8 яхт російських олігархів.