В Іспанії затримали 135-метрову яхту, яку пов'язують з топ-менеджером "Роснафти"

Яхта перебуватиме в Іспанії, поки іспанська влада не з'ясує, чи підпадає її власник під санкції.
Іспанська влада учора, 16 березня, затримала 135-метрову яхту під назвою «Crescent», яку пов'язують із очільником "Роснафти" Ігорем Сечіним, внесеним до списку санкцій Євросоюзу, США та Великобританії.
Про це повідомляє Reuters.
Яхта ходить під прапором Кайманових островів та прибула до Іспанії з Італії у листопаді 2021 року.
Міністерство транспорту Іспанії підтверджує затримання, але поки що встановлюється правовласник судна. 2 листопада яхта пришвартувалася у середземноморському портовому місті Таррагона, а 4 березня запросила дозвіл на відплиття, але поки його так і не отримала.
Влада Іспанії заявила, що утримуватиме яхту доки не встановить її право власності і чи не підпадає власник під санкції Європейського Союзу.
Нагадаємо, що у країнах Європи вже конфіскували 8 яхт російських олігархів.