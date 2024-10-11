В ISW назвали мету російських ударів по цивільних суднах України

Росіяни наносять удари по цивільних суднах, щоб підштовхнути Україну до передчасних переговорів.

Про це пише ISW.

Зазначається, що російські війська завдали ударів по трьох цивільних суднах, які стояли в українських портах від 5 жовтня.

Голова Одеської обласної військової адміністрації України Олег Кіпер, 9 жовтня, заявив, що балістичні ракети вразили портову інфраструктуру Одеського району, а згодом цивільний контейнеровоз під прапором Панами.

У РФ намагалися виправдати нещодавні російські удари по цивільних судах, стверджуючи, що кораблі перевозили зброю, але ISW не знайшло незалежного підтвердження цих тверджень.

"Російські удари по цивільних суднах у зерновому коридорі майже напевно мають на меті підірвати довіру до здатності України підтримувати та захищати коридор, вплинути на поточні дискусії Заходу щодо довгострокової підтримки Заходом України та негативно вплинути на зусилля України щодо економічного відновлення на тлі поточного війни", - пишуть в ISW.

Додамо, українські військові вигадали чимало "фішок" у протистоянні Росії на фронті.

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