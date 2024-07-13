В ISW пояснили, навіщо міністр оборони РФ телефонував очільнику Пентагону

Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов використав телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном, 12 липня, щоб повторити російські погрози. Він, зокрема, намагався змусити США відмовитися від підтримки України.

Про це пише ISW.

Зазначається, Остін наголосив Бєлоусову на важливості підтримки ліній зв’язку на тлі тривалої війни Росії проти України, а Бєлоусов обговорив "запобігання загрозам безпеці" та зменшення "ризику можливої ​​ескалації".

Остін і Бєлоусов провели свій перший телефонний дзвінок 26 червня, і Бєлоусов випустив такі ж розпливчасті погрози про "небезпеку подальшої ескалації", якщо Сполучені Штати продовжать постачати зброю до України.

"Російські офіційні особи постійно використовують розпливчасті погрози ескалації проти Сполучених Штатів чи інших західних країн як частину зусиль, щоб перешкодити підтримці Заходом України", - йдеться в повідомленні.

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Додамо, двоюрідна племінниця міністра оборони РФ, киянка Наталія Вертинська розповіла, чи намагався її батько зв’язатися з Андрієм Бєлоусовим під час повномасштабної війни проти України.

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