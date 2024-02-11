В ISW пояснили, що означають останні заяви Кремля щодо переговорів з Заходом

У Росії заявляють, що "Захід не хоче миру в Україні".

У РФ продовжують звинувачують Захід, зокрема Сполучені Штати, у відсутності конструктивних мирних переговорів щодо припинення війни в Україні.

Про це йдеться у звіті ISW.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не бачить жодних ознак бажання або політичної волі Америки до мирних переговорів з Росією.

Водночас речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова сказала, що перспективи діалогу між Росією та США цілком залежать від готовності Америки вести переговори "на основі взаємної поваги". Заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін також повторив, що Кремль заявляє, що Захід не хоче миру в Україні і хоче завдати стратегічної поразки Росії.

"Акцент Пєскова та Захарової на переговорах зі Сполученими Штатами є частиною постійних зусиль Кремля представити Захід як єдиного значущого партнера по переговорах в Україні, щоб переконати Захід прийняти тезу Кремля, що Україна не має незалежного агентства, і отримати поступки від Заходу, які підривають український суверенітет і територіальну цілісність", - йдеться в звіті.

Російський президент Володимир Путін під час інтерв’ю 8 лютого намагався продовжити методичку Кремля, мовляв, Росія зацікавлена в припиненні війни в Україні шляхом переговорів, але натомість протягом усього інтерв’ю продемонстрував, що це має відбуватися на його умовах.

"Путін та інші російські офіційні особи неодноразово сигналізували, а часом і відкрито заявляли, що Росія не відмовилася від своїх максималістських цілей в Україні, які, на думку ISW, рівнозначні повній капітуляції України та Заходу", - стверджують аналітики.

Нагадаємо, днями скандальний американський журналіст Такер Карлсон таки взяв інтерв’ю у Путіна. 5-хвилинний анонс їхньої розмови підняв на вуха людей в усьому світі. Але повне інтерв’ю точно пішло не за планом і навіть проросійський журналіст ледь витримав Путіна. Впродовж двох годин Карлсон був розгубленим і не міг перебити диктатора, коли той відверто брехав, плутав прізвища та розповідав про теорії змов.

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